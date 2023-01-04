Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? 2023 GS FB derbisi saat kaçta oynanacak? Liderlik yarışı...
Süper Lig'de liderlik yarışı içerisinde olan iki ezeli rakip derbide karşı karşıya geliyor. Lig'in 18. haftasında mücadele edecek Galatasaray ile Fenerbahçe, bu mücadeleden üç puan almanın yollarını arayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? 2023 GS FB derbisi saat kaçta oynanacak? İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışı sürüyor. 17'nci haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe, 35 puanla liderlik koltuğuna oturuyor. Galatasaray ise 33 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü karşısından galibiyetle ayrılması durumunda liderlik koltuğunu devralacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? 2023 GS FB derbisi saat kaçta oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev derbi, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
KADIKÖY'DEKİ SON 4 DERBİDE 2 GALİBİYET 2 BERABERLİK
Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 derbide mağlup olmadı.
Kadıköy'deki son yenilgisini, 2016-2017 sezonunda, 20 Kasım 2016'da oynanan maçta yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonraki 4 derbide rakibine boyun eğmedi.
Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynadığı son 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.
FENERBAHÇE 5 YIL BEKLEDİ
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti.
Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.
Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.
FENERBAHÇE'NİN FARKLI SKORLU GALİBİYETLERİ
Fenerbahçe, rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçta elde etti.
6 Kasım 2002'deki müsabakayı 6-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, aynı zamanda lig maçlarında iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyete imza attı.
EN GOLLÜ MAÇLAR
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.
Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.
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