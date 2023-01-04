Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? 2023 GS FB derbisi saat kaçta oynanacak? Liderlik yarışı...

EN ÇOK GÖRÜLEN SONUÇ: 1-0

İki takımın 113 yıllık geçmişinde, geride kalan 394 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 74 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 49 kez 2-1'lik skor alındı.