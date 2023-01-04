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Fenerbahçe Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

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Giriş Tarihi: 04.01.2023
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Fenerbahçe Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Dün oynanan Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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