Fenerbahçe Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Dün oynanan Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.



Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.