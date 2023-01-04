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İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid son 16'ya kaldı

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Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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İspanya Kral Kupası’nda Real Madrid son 16’ya kaldı

İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda Cacereno'yu 1-0 mağlup eden Real Madrid, son 16'ya kaldı. Karşılaşmada Real Madrid'e turu getiren golü 69. dakikada Rodrygo attı.

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