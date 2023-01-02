Dünya futbolunun "Siyah İnci"si olarak bilinen Pele son yolculuğuna uğurlanıyor
Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş büyük yıldızları arasında yer alan Brezilyalı efsane Pele, düzenlenecek olan cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.
Brezilya ve dünya futbolunun gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu Edson Arantes de Nascimento namıdiğer Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Avrupa'dan Asya'ya, ABD'den Güney Amerika'ya kadar futbol ailesi 'Siyah İnci' için yas tutarken efsane futbolcu son yolculuğuna uğurlanmaya hazırlanıyor.
MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Uzun süredir kanser ile savaşan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Pele'nin vefatı sonrası ülkesi Brezilya'da üç gün Milli yas ilan edildi.
82 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
'Futbolun Kralı' Pele, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. 29 Kasım'dan bu yana kolon kanseri tedavisi gören efsane oyuncu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Pele'nin vefatı tüm futbol camiasını derinden etkiledi. Efsane için milyonlarca veda mesajı paylaşıldı.
SAYISIZ BAŞARILAR
Brezilya Milli Takımı ile 3 Dünya Kupası, bireysel ve kulüp başarılarıyla adından söz ettiren Pele, kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktaladı. Brezilya'da Santos formasını 19 yıl giyen Pele, 1000'in üzerinde gol kaydetti ve heykeli, Maracana Stadı'nın önüne dikildi. Santos'tan ayrıldıktan sonra ABD ekiplerinden New York Cosmos'ta 1975-1977 yıllarında forma giyen Pele, lig şampiyonluğu yaşadı.
Futbolculuk kariyerinin ardından Brezilya'da 1995-98 yılları arasında spor bakanlığı da yapan Pele, FIFA ve Santos'un futbol elçiliği görevlerini de sürdürdü. Pele, New York Cosmos'un onursal başkanlığı, Birleşmiş Milletler ve UNESCO'nun iyi niyet elçisi olarak da görev aldı. Pele, Brezilya liginde 3, eyalet liginde 11, Libertadores Kupası ve Copa America'da birer kez gol krallığı yaşadı.
SANTOS'A SEVK EDİLİYOR
82 yaşında hayatını kaybeden dünya futbolunun efsane ismi Pele'nin vefatı, futbolseverleri yasa boğdu. Brezilyalı efsane son yolculuğuna uğurlanmak için Santos'a sevk ediliyor.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK
Brezilya futbolunun büyük yıldızı Pele'nin cenazesini, kariyerinin en iyi maçlarından bazılarını oynadığı stadyumda düzenlenecek. Sao Paulo'nun dışındaki Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlenecek olan törene binlerce taraftarın katılması bekleniyor.
ANNESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE GEÇİRİLECEK
Üç kez Dünya Kupası şampiyonunun cenazesi, stadyumdaki törenin ardından Santos sokaklarında taşınacak ve 100 yaşındaki annesi Celeste'nin evinin önünden geçecek.
DİKEY MEZAR DETAYI
Sonrasında ise Pele'nin cenazesi, Santos'ta dikey bir mezarlık olan Memorial Necropole Ecumenica'ya sadece ailesinin huzurunda son yolculuğuna uğurlanacak.
APARTMAN ŞEKLİNDE
Pele'nin cenazesinin 'dikey mezarlığa' defnedilecek olması dikkatlerden kaçmadı. Genellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde kullanılan dikey mezarlar, geleneksel mezarlıklardan farklı olarak apartman yapısı şeklinde bir mimari barındırıyor.
14 BİN CENAZE BULUNUYOR
1983'te Brezilya'nın Santos bölgesinde inşa edilen 32 katlı Memorial Necrópole Ecumênica yaklaşık 14 bin cenaze barındırıyor. Cenazeler inançlara göre vazoda kül, tabut veya anıt mezar şeklinde bulunabiliyor. Binada müze ve çatıda bir kafe de bulunuyor. Binanın yapıldığı alan ise tamamen yeşillikle çevrili.
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