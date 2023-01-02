Dünya futbolunun "Siyah İnci"si olarak bilinen Pele son yolculuğuna uğurlanıyor

Futbolculuk kariyerinin ardından Brezilya'da 1995-98 yılları arasında spor bakanlığı da yapan Pele, FIFA ve Santos'un futbol elçiliği görevlerini de sürdürdü. Pele, New York Cosmos'un onursal başkanlığı, Birleşmiş Milletler ve UNESCO'nun iyi niyet elçisi olarak da görev aldı. Pele, Brezilya liginde 3, eyalet liginde 11, Libertadores Kupası ve Copa America'da birer kez gol krallığı yaşadı.