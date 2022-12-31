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İspanya'da olaylı derbi: Barcelona 1 puana razı oldu

SPOR AA
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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İspanya’da olaylı derbi: Barcelona 1 puana razı oldu

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Barcelona, sahasında Espanyol ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı kartlar ve yüksek gerilime sahne olan mücadele sonrası Barcelona, Real Madrid ile puanını eşitleyerek averajla liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Espanyol ise 13 puanda kaldı.

LaLiga'nın 15. haftasında oynanan derbide Barcelona ile Espanyol, Camp Nou'da karşılaştı.

Marcos Alonso'nun 7. dakikada kaydettiği golle durumu 1-0 yapan Barcelona, ilk yarıyı bu skorla önde bitirdi. Konuk ekip, rakibine 73. dakikada Joselu'nun penaltıdan attığı golle cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

KIRMIZI KARTLAR MAÇA DAMGA VURDU

İki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Barcelona'da Jordi Alba 78. dakikada, Espanyol'da Vinicius Souza 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Beş maçlık galibiyet serisi sona eren ve 38 puana yükselen Barcelona, Real Madrid ile puanını eşitleyerek averajla liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Espanyol ise 13 puanda kaldı.

PELE ANILDI

Öte yandan karşılaşma öncesi hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Pele hayatını kaybetti PELE HAYATINI KAYBETTİ

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