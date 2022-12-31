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Teknik direktör Yılmaz Vural Yeni Malatyaspor'da

SPOR
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Teknik direktör Yılmaz Vural Yeni Malatyaspor’da

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Anlaşmaya dair detaylar kulübün Twitter adresinden paylaşılırken, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

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