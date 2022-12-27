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Yıllarca milli takımımızı çalıştırmıştı: İtalyan Guidetti'nin yeni adresi belli oldu

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Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Yıllarca milli takımımızı çalıştırmıştı: İtalyan Guidetti’nin yeni adresi belli oldu

Sırbistan Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğüne, uzun yıllar çalıştırdığı ay-yıldızlı takımdan ayrılan İtalyan Giovanni Guidetti getirildi.

Sırbistan Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Guidetti'nin, 2024 yılının sonuna kadar milli takımın başında yer alacağı bildirildi.

2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda kupaya uzanan Sırbistan'ın eski İtalyan çalıştırıcısı Daniele Santarelli ise bugün A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü olmuştu.

VAKIFBANK'I ÇALIŞTIRMAYA DEVAM EDECEK

Kulüp kariyerinde VakıfBank'ı çalıştırmaya devam edecek Giovanni Guidetti, 2017'de göreve geldiği A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2018 FIVB Milletler Ligi ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşamıştı.

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