Yıllarca milli takımımızı çalıştırmıştı: İtalyan Guidetti’nin yeni adresi belli oldu

VAKIFBANK'I ÇALIŞTIRMAYA DEVAM EDECEK

Kulüp kariyerinde VakıfBank'ı çalıştırmaya devam edecek Giovanni Guidetti, 2017'de göreve geldiği A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2018 FIVB Milletler Ligi ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşamıştı.