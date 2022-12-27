Gençlerbirliği Faslı futbolcu Mohammed Rharsalla’yı renklerine kattı

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar ocak ayında açılacak transfer döneminde ilk imzayı attırmak için 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rharsalla ile el sıkıştı. Faslı oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldı.