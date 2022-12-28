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Galatasaray'dan sol bek harekatı! Toni Lato için teklif yapıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Galatasaray’dan sol bek harekatı! Toni Lato için teklif yapıldı

Spor Toto Süper Lig'de Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Galatasaray sol bek arayışlarına başladı. Sarı kırmızılılar La Liga ekibi Valencia'da forma giyen sol bek oyuncusu Toni Lato'ya talip oldu. İşte detaylar...

Transfer döneminde daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılan 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde temasa geçileceği öğrenildi.

OLYMPİAKOS DA İSTİYOR

Lato'ya Yunanistan'ın önde gelen takımlarından biri olan Olympiakos da kadrosuna katmak istiyor. Olympiakos Teknik Direktörü Michel Gonzalez, La Liga'dan tanıdığı futbolcunun alınması yönünde bir rapor verdi.

VALENCİA SÖZLEŞME UZATMADI

İtalyan çalıştırıcı Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Valencia, henüz İspanyol sol beke sözleşme uzatma konusunda resmi bir teklif yapmadı.

LATO'NUN GÜNCEL DEĞERİ

Galatasaray 'a aracılar vasıtasıyla önerilen Lato'nun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında. Lato'ya 2018 yılında 8 milyon euro değer biçiliyordu. Futbolcu bu sezon 9 maçta 270 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. Lato daha önce Osasuna ve PSV Eindhoven formaları da giydi.

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