Galatasaray’dan sol bek harekatı! Toni Lato için teklif yapıldı

LATO'NUN GÜNCEL DEĞERİ

Galatasaray 'a aracılar vasıtasıyla önerilen Lato'nun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında. Lato'ya 2018 yılında 8 milyon euro değer biçiliyordu. Futbolcu bu sezon 9 maçta 270 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. Lato daha önce Osasuna ve PSV Eindhoven formaları da giydi.