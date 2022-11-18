Türkiye Voleybol Federasyonu duyurdu: Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklamasında "2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"TEŞEKKÜR" MESAJI

Twitter'dan yapılan paylaşımda ise "Teşekkürler Giovanni Guidetti" denildi.

"BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK"

Ayrıca TVF tarafından "Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır." bilgisine yer verildi.