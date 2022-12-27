Fenerbahçe Anadolu Efes'i devirdi! Fenerbahçe Beko 93-90 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU)

Anadolu Efes, son periyotta hücumda ve savunmada etkili bir oyun sergiledi. Clyburn ile Beaubois'nın üçlükleriyle 13-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, çeyreğin ilk iki dakikalık bölümünde farkı 9 sayıya (71-62) indirdi. Molaya giden sarı-lacivertlilerde Motley, mola dönüşü bulduğu 4 sayıyla rakip takım serisine son verse de, lacivert-beyazlıların direnci ilk 5 dakikalık bölümde devam etti. Son bölümü çekişmeye sahne olan maçta oyun üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, fark 3'e kadar indirirken, son saniyede Clyburn'dan bulduğu üç sayıyla maçı uzatmaya götürdü: 79-79.

Uzatma periyodunda Fenerbahçe Beko, Pierre ve Guduric'ten bulduğu üç sayılarla bitime 2 dakika kala, 5 sayılık üstünlük (88-83) yakaladı. Sarı-lacivertliler son 10 saniyede farkı bir sayıya düşürmeyi başaran Anadolu Efes'e geçit vermedi ve maçı 93-90'lık sonuçla kazandı.