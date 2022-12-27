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Galatasaray'dan Edin Dzeko hamlesi! Yıldız oyuncuya teklif yapıldı

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Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Galatasaray’dan Edin Dzeko hamlesi! Yıldız oyuncuya teklif yapıldı

Seferoviç'ten beklediği katkıyı alamayan ve forvet transferi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da Bosnalı yıldız Edin Dzeko için düğmeye basıldı. Yıldz oyuncuya 5 milyon euro civarında bir teklif yapıldı.

Galatasaray'ın, Inter'de forma giyen Edin Dzeko için, Bosnalı futbolcunun İtalyan ekibinde kazandığı 5 milyon euro civarında bir teklif yaptığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, kontratı sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor.

YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Inter'in, şu anda yıllık 5 milyon euro kazanan ve takımda en çok kazanan isimlerden biri olan Dzeko'nun maaşında indirime giderek sözleşme uzatmak istediği kaydedildi.

BEDELSİZ OLARAK GELEBİLİR

Öte yandan, sarı-kırmızılıların da, golcü ismi Inter'e kazandığı maaşa yakın bir teklif yaptığı aktarıldı. Galatasaray'ın, Dzeko'yu Inter ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

2021 yılında Roma'dan Inter'e imza atan Dzeko, Milano temsilcisinde bu sezon 21 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

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