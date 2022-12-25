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Galatasaray'da Lucas Torreira cezalı duruma düştü

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Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Galatasaray’da Lucas Torreira cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, İstanbulspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Torreira hafta içinde oynanacak Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.

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