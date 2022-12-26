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Beşiktaş büyük fırsat tepti!

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Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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Beşiktaş büyük fırsat tepti!

Dünya Kupası dönüşünde Gaziantep karşısına çıkan Beşiktaş, istediğini alamadı. Siyah-Beyazlılar bu sonuçla sadece 2 puan kaybetmedi ayrıca büyük de bir fırsat kaybetti.

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