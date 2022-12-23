2022 Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı! Gözler kura çekiminde! 4 büyükler için erken final olabilir

ZTK son 16 kura çekimi ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu mücadelesinde İstanbulspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe son 16 turuna yükseldi. Peki, ZTK son 16 kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekim tarihi açıklandı mı?

Giriş: 23.12.2022 09:01 Güncelleme: 23.12.2022 09:18

2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından, yarıda kalan turnuvalar ve ligler başlıyor.

2022 Ziraat Türkiye Kupası turnuvasında 5. hafta heyecanı başladı. Bu haftanın tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son 16 turu kura çekimi tarihi için açıklama yaptı. Kupanın son 16 turu tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Futbolseverler, heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu kura çekim tarihini araştırıyor. İşte beklenen tarih...

ZTK SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

SON 16 TURU KURA ÇEKİMİNE KATILACAK OLAN TAKIMLAR

Seri başı takımlar

Alanyaspor

Antalyaspor

Beşiktaş

Başakşehir

Fenerbahçe

Karagümrük

Konyaspor

Trabzonspor

Seri başı olmayanlar

Ankaragücü

Galatasaray

Gaziantep

Karacabey

Kayserispor

Rizespor

Sivasspor

Ümraniyespor

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ OLABİLİR
Bugün saat 11.30'da çekilecek olan kuralarda Galatasaray seri başı ekipler arasında yer almazken sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe ile çeyrek final için eşleşme ihtimali belirdi.

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