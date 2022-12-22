Obradovic Fenerbahçelileri üzdü: Sarı-lacivertliler evinde Partizan'a mağlup oldu
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Eurolegue'in 15'inci hafta karşılaşmasında Sırbistan ekibi Partizan'a sahasında 73-72 yenilerek 5'inci mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da 2013-2020 yılları arasında başantrenörlük yapan, bu süreç içerisinde sarı-lacivertli ekibe ilk Euroleague şampiyonluğunu yaşatan Partizan'ın başantrenörü deneyimli koç Zeljko Obradovic, 2020 yılının ardından ilk defa resmi bir maçta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-33 önde kapatan Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin'in 14, Dyshawn Pierre'in 13 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Deplasman ekibinde ise Mathias Lessort ve Kevin Punter 12'şer sayı kaydetti.
Sarı-lacivertli ekip, Euroleague'in 16'ncı haftasında 30 Aralık Cuma günü deplasmanda Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Partizan ise 29 Aralık Perşembe günü Bayern Münih'i konuk edecek.
OBRADOVIC'E MAÇ ÖNCESİ COŞKULU KARŞILAMA
Fenerbahçe Beko'da 2013-2020 yılları arasında başantrenörlük yapan, bu süreç içerisinde sarı-lacivertli ekibe ilk Euroleague şampiyonluğunu yaşatan Partizan'ın başantrenörü deneyimli koç Zeljko Obradovic, 2020 yılının ardından ilk defa resmi bir maçta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na geldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Sırp çalıştırıcıyı karşılaşma öncesi salona girer girmez coşkulu tezahüratlarla karşıladı. Ayrıca Fenerbahçe Beko Genel Direktörü Maurizio Gherardini, tecrübeli başantrenöre karşılaşma öncesi bir tablo hediye etti.
WILBEKİN GERİ DÖNDÜ
27 Kasım'da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Galatasaray Nef maçında sakatlanan Scottie Wilbekin, Partizan'a karşı oynanan karşılaşmayla birlikte formasına tekrar kavuştu. Sakatlığını atlatan Wilbekin, karşılaşmayı 14 sayıyla tamamladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hakimlik-Savcılık sınav sonuç tarihi! Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURDU!
- Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, hangi gün yapılacak?
- İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ İzmir kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ!
- KADROLAR AÇIKLANDI! Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, branş dağılımı...
- 22 ARALIK SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD KANDİLLİ...
- Galatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK GS- Ankara Keçiörengücü maçı CANLI İZLE!
- Bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?
- HAC KURASI 2023 Ne Zaman? HAC başvuruları başladı mı? Hac fiyatları kaç TL? HAC TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
- GİB PERSONEL ALIMI: 2022 Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? Avukat, güvenlik görevlisi, şoför...
- Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaş zammı belli oldu mu? Zam oranı son durum...
- Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık hangi gün? Yılbaşı tatili resmi tatil mi, kaç gün sürecek?
- KYK paraları o tarihte hesaplarda! 2022-2023 KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödemeler...