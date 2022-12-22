Obradovic Fenerbahçelileri üzdü: Sarı-lacivertliler evinde Partizan’a mağlup oldu

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-33 önde kapatan Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin'in 14, Dyshawn Pierre'in 13 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Deplasman ekibinde ise Mathias Lessort ve Kevin Punter 12'şer sayı kaydetti.



Sarı-lacivertli ekip, Euroleague'in 16'ncı haftasında 30 Aralık Cuma günü deplasmanda Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Partizan ise 29 Aralık Perşembe günü Bayern Münih'i konuk edecek.