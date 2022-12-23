23 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yaşanabilir! Gözler bugünkü kura çekiminde! ZTK son 16 heyecanı...

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yaşanabilir! Gözler bugünkü kura çekiminde! ZTK son 16 heyecanı...

SPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
ABONE OL
Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yaşanabilir! Gözler bugünkü kura çekiminde! ZTK son 16 heyecanı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son maçlarla birlikte son 16'ya kalan takımlar belli olurken, Galatasaray seri başı takımlar arasında yer almadı. Yarın çekilecek kuralarda sarı kırmızılılar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi devlerle eşleşebilir. Olası bir durumda Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanabilir. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı ve Son 16'ya adını yazdıran takımlar belli oldu. Salı günü oynanmaya başlayan mücadelelerde üç gün sonunda 16 takım adını son 16 turuna yazdırma başarısı gösterdi.

22 Aralık günü oynanan ilk maçta Kayserispor tur atladı. Diğer dört müsabaka sonucunda ise adını son 16'ya yazdıran 4 takım daha belirlendi.

SON 16 TURU KURA ÇEKİMİNE KATILACAK OLAN TAKIMLAR

Seri başı takımlar

Alanyaspor

Antalyaspor

Beşiktaş

Başakşehir

Fenerbahçe

Karagümrük

Konyaspor

Trabzonspor

Seri başı olmayanlar

Ankaragücü

Galatasaray

Gaziantep

Karacabey

Kayserispor

Rizespor

Sivasspor

Ümraniyespor

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ OLABİLİR

Bugün saat 11.30'da çekilecek olan kuralarda Galatasaray seri başı ekipler arasında yer almazken sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe ile çeyrek final için eşleşme ihtimali belirdi.

Galatasaray evinde zor da olsa turladı!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA