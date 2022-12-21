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Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

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Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Son dakika haberleri... Süper Lig'de heyecan Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

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