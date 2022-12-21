Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor

6 ve 7. Kategoride 'Yavru Fırtına, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası' tribünlerinde yer alan koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmeyecek.

Maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarların biletini tek maçlık kulübe devir etmesi halinde; 6. Kategori: Yavru Fırtına 350 TL, 7. Kategori: Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası 300 TL fiyatları üzerinden ayrıca satışa sunulacak.