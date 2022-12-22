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Süper Lig ne zaman başlayacak 2022? Süper Lig maçları bu hafta mı başlayacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022
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Süper Lig ne zaman başlayacak 2022? Süper Lig maçları bu hafta mı başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlayacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonuna verilen Dünya Kupası arasında sona yaklaşılırken, 15. Hafta maçlarının oynanacağı tarihi merak eden futbolseverler detayları merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak 2022? Süper Lig maçları bu hafta mı başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlayacak 2022? Süper Lig maçları bu hafta mı başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasının biteceği tarih yaklaşırken ligde 15. Hafta maçlarının başlayacağı tarih futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak 2022? Süper Lig maçları bu hafta mı başlayacak?

SPOR TOTO 1. 2. VE 3. LİGLER NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

TFF açıklamasında şu ifadeler yer alıyor;

Spor Toto 1. Lig 15. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Kasım'da, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 17. hafta karşılaşmaları 3 ve 4 Aralık'ta, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 15. hafta karşılaşmaları 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de ise sezon Dünya Kupası arasının ardından 24-25 Aralık'tan itibaren oynanacak 15. hafta müsabakaları ile devam edecek.

2022 FIFA Dünya Kupası arasından sonra Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 23 Aralık Cuma, 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu maçlarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Bu hafta oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında Halil Umut Meler görev alacak.

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