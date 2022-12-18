Vakıfbank Dünya ikincisi oldu! Finalde Imoco Volley 3-1 kazandı
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. VakıfBank, final mücadelesinde İtalyan temsilcisi Prosecco Doc Imoco Conegliano takımına 3-1 mağlup olarak tarihinde 2'nci kez dünya ikinciliğinin sahibi oldu.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Prosecco DOC Imoco Volley'e 3-1 yenilerek ikinci oldu.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan final maçında, VakıfBank ile İtalya temsilcisi Prosecco DOC Imoco Volley ile karşılaştı.
Voleybol severlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, etkili bir oyun ortaya koyan İtalya temsilcisi 25-18 kazandı.
İkinci sette oyunu dengeleyen VakıfBank, 25-23 seti önde bitirerek skoru 1-1'e getirdi. Prosecco DOC Imoco Volley, üçüncü seti 25-21 kazanarak skoru 2-1 yaptı.
İtalyan ekip, dördüncü setten de 25-21'lik skorla üstün ayrılarak karşılaşmayı 3-1 kazandı. Bu sonuçla Prosecco DOC Imoco Volley, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonu oldu.
Imoco Volley sporcuları, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmayı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.
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