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Lionel Messi'den milli takım açıklaması

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Giriş Tarihi: 19.12.2022
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Lionel Messi’den milli takım açıklaması

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, milli takımda forma giymeye devam edeceğini söyledi. Scaloni, Messi'ye teknik direktörlük yapmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarına aktardığı her şey benzersiz. Daha önce takım arkadaşlarına bu kadar çok şey veren bir oyuncu hiç görmedim." dedi.

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