Dursun Özbek satışa sunduğu dairelerden 4'ünü kendisi aldı
Galatasaray Kulübünün Mecidiyeköy'deki GS LEO Residences projesinin satış lansmanı yapıldı. Etkinlikte projede yer alan 186 dairenin 134'nün satışı, Dursun Özbek, Erden Timur ve Faruk Akbal'ın gongu çalmasıyla başladı. Kısa sürede dairelerin büyük bölümünün satışı gerçekleştirilirken, son 4 daireyi Dursun Özbek aldı.
Nef Stadı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ve Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
SON 4 DAİRE SATILMAYINCA KENDİSİ ALDI
Etkinlikte GS LEO Residences projesinde yer alan 186 dairenin 134'nün satışı, Dursun Özbek, Erden Timur ve Faruk Akbal'ın gongu çalmasıyla başladı. Kısa sürede dairelerin büyük bölümünün satışı gerçekleştirilirken, son 4 daireyi Dursun Özbek aldı.
"KULÜP İÇİN ÖNEMLİ KAYNAK OLACAK"
Dursun Özbek, yaptığı konuşmada projeye ilgi gösterenlere teşekkür etti. Özbek, buradan gelecek gelirin, kulübün diğer önemli gayrimenkul projeleri için önemli kaynak olacağını aktardı.
Organizasyon kapsamında statta ışık gösterisi de yapılırken, bazı şarkıcılar konser verdi.
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