Dursun Özbek satışa sunduğu dairelerden 4’ünü kendisi aldı

"KULÜP İÇİN ÖNEMLİ KAYNAK OLACAK"

Dursun Özbek, yaptığı konuşmada projeye ilgi gösterenlere teşekkür etti. Özbek, buradan gelecek gelirin, kulübün diğer önemli gayrimenkul projeleri için önemli kaynak olacağını aktardı.

Organizasyon kapsamında statta ışık gösterisi de yapılırken, bazı şarkıcılar konser verdi.