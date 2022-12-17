2022 Dünya Kupası finalinde son şampiyon Fransa ile tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin karşı karşıya geliyor. Fransa, Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de şampiyon olursa tarihte üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Peki, Katar Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta? 2022 Fransa - Arjantin final maçı hangi gün oynanacak? İşte haberin detayları...

FRANSA - ARJANTİN FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Arjantin ile Fransa arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası final maçı 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Final karşılaşması TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.