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Katar Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta? 2022 Fransa - Arjantin final maçı hangi gün oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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Katar Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta? 2022 Fransa - Arjantin final maçı hangi gün oynanacak?

FIFA Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Tarihlerinde ikişer şampiyonlukları bulunan Arjantin ile Fransa, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Üçüncü şampiyonluk için mücadele edecek iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Son şampiyon Fransa ve tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin, armasının üzerine üçüncü yıldızı eklemek istiyor. Peki, Katar Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta? 2022 Fransa - Arjantin final maçı hangi gün oynanacak? İşte cevaplar...

2022 Dünya Kupası finalinde son şampiyon Fransa ile tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin karşı karşıya geliyor. Fransa, Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de şampiyon olursa tarihte üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Peki, Katar Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta? 2022 Fransa - Arjantin final maçı hangi gün oynanacak? İşte haberin detayları...

FRANSA - ARJANTİN FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Arjantin ile Fransa arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası final maçı 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Final karşılaşması TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

ARJANTİN VE FRANSA ÜÇÜNCÜ YILDIZ İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde yarın Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 88 bin kişilik en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Son şampiyon Fransa ve tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin, armasının üzerine üçüncü yıldızı eklemek için sahaya çıkacak.

1998'de Brezilya'yı 3-0, 2018'de de Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fransa, kaptan Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye kafa attığı 2006 finalinde ise İtalya'ya penaltı atışlarıyla 5-3 yenilmişti.

Arjantin ise 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

FRANSA, ÜST ÜSTE KAZANAN 3. ÜLKE OLMAYA ADAY

Fransa, Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de şampiyon olursa tarihte üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak.

1934 ve 1938'de İtalya'nın şampiyonluk ipini göğüslediği turnuvada, Peleli kadrosuyla Brezilya 1958 ve 1962'de kupayı kazanmayı başarmıştı.

MESSİ'NİN KARİYERİNDEKİ TEK EKSİK KUPA

Kulüp kariyerinde uzun yıllar formasını giydiği Barcelona ve Paris Saint-Germain ile kazanmadığı kupa kalmayan 35 yaşındaki Messi'nin, final oynadığı halde şampiyon olamadığı tek turnuva Dünya Kupası.

Arjantinli futbolcu, kulüp kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kupası, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası'nda şu ana kadar 36 kupa kazandı.

Arjantin Milli Takımı'yla Kupa Amerika'da 2007, 2015 ve 2016'da final oynayan ama kaybeden Messi, geçen yıl finalde Brezilya karşısında kupa sevinci yaşadı.

Messi, Arjantin ile Brezilya 2014'te final gördü ancak Almanya, Götze'nin 113. dakikada attığı golle şampiyon oldu.

MESSİ'Yİ BEKLEYEN YENİ REKORLAR VAR

Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus'un rekoruna ortak olan Messi, Fransa karşısında sahaya çıkması halinde bu alanda liderliği ele geçirecek.

Dünya Kupası'nda en fazla süre alan oyuncu 2217 dakikayla İtalyan Paolo Maldini. Şu ana kadar 2194 dakika sahada kalan Messi, Fransa finalinde rekora 23 dakika uzaklıkta.

Messi, Dünya Kupası'nda 18 kezle en çok kaptan olarak sahaya çıkan futbolcu. Arjantinli futbolcuyu 17 maçla Meksikalı Rafa Marquez ve 16 maçla Diego Maradona izliyor.

35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu. Pele, aynı başarıyı dört ayla kaçırmıştı.

Yarı finalde Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etmişti.

MBAPPE VE GRIEZMANN, GOL ATARSA TARİHE GEÇECEK

Fransız futbolcular Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann, Arjantin karşısında gol atmaları halinde iki Dünya Kupası finalinde bunu başaran 4 futbolcunun yanına isimlerini yazdıracak.

Daha önce Brezilyalı Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Alman Paul Breitner (1974, 1982) ve Fransız Zinedine Zidane (1998, 2006) iki finalde rakip fileleri havalandırmıştı.

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