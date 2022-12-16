Dünya Kupası finali öncesi Arjantin’e Messi şoku! Daha kötüsü olamazdı! Moralleri bozan haber...

Son 16 turunda Avustralya'yı 2-1, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Hollanda'yı ve yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Arjantin, organizasyonun sürpriz takımı Fas'ı eleyen Fransa'yla Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.