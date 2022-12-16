Dünya Kupası finali öncesi Arjantin'e Messi şoku! Daha kötüsü olamazdı! Moralleri bozan haber...
2022 Dünya Kupası Finali'nde Fransa ile karşılaşacak olan Arjantin'de yıldız isim Lionel Messi'nin ağrıları sebebiyle takımın 15 Aralık Perşembe günü gerçekleştirdiği idmana katılmadığı belirtildi. Messi'li Arjantin ve Mbappe'li Fransa, Dünya Kupası finalinde 18 Aralık Pazar günü TSİ 18.00'de kozlarını paylaşacak.
Son 16 turunda Avustralya'yı 2-1, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Hollanda'yı ve yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Arjantin, organizasyonun sürpriz takımı Fas'ı eleyen Fransa'yla Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.
SIK SIK BALDIRINI TUTTU
Fas maçında 90 dakika sahada kalan ve maçı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Lionel Messi'nin bir pozisyondaki sürekli baldırını tutması Güney Amerikalılar'ı tedirgin etmişti.
DİNLENMESİ GEREKİYOR
Arjantinli yıldızın final maçı öncesinde birkaç gün dinlenmesinin gerekebileceği kaydedilmişti.
ANTREMANA KATILMADI
Foot Mercato'nun haberine göre Arjantin'in yaptığı son antrenmana 35 yaşındaki yıldızın katılmadığı yazıldı. Haberde sebep olarak da Messi'nin sol arka adalesinde ağrı hissettiği belirtildi.
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