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Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakmıştı | Fernando Santos Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı | İşte yerine konuşulan BOMBA isim

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Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Cristiano Ronaldo’yu yedek bırakmıştı | Fernando Santos Portekiz Milli Takımı’nı bıraktı | İşte yerine konuşulan BOMBA isim

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'yu ilk yarıda saha sürmeyen Portekiz Milli Futbol Takımı'nı 2014 yılından bu yana çalıştıran 68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos, görevini bıraktı. Diğer yandan Portekiz basını Santos'un ayrılması ile boşalan teknik direktörlük görevine gelebilecek bomba bir ismi açıkladı. (SON DAKİKA SPOR HABERİ)

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