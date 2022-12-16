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Trabzonspor'dan Denswil açıklaması! İşte sakatlığındaki son durum

SPOR
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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Trabzonspor’dan Denswil açıklaması! İşte sakatlığındaki son durum

Trabzonspor, yapılan idmanda sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden Stefano Denswil'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bordo mavililer Stefano Denswil'de kas yaralanması olduğunu belirtti.

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