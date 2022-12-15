SON DAKİKA HABERLERİ | Real Madrid Brezilyalı forvet Endrick'i renklerine kattı | İşte ödenecek rakam
İspanyol futbol devi Real Madrid, Brezilyalı futbolcu Endrick Felipe de Moreira de Sousa'yı transfer ettiğini açıkladı. Peki, Endrick ne zaman Real Madrid'in kadrosuna katılacak? Endrick'e kaç milyon euro ödeme yapılacak? İşte son dakika spor haberimizin ayrıntıları...
Real Madrid'den yapılan son dakika açıklamasında, şu anda 16 yaşında olan Endrick'in reşit olacağı Temmuz 20024'te transfer edilmesi için Brezilya ekibi La Sociedade Esportiva Palmeiras ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
2024'E KADAR PALMEIRAS'DA OYNAYACAK
Endrick'in önümüzdeki günlerde Madrid'e gelerek kulüp tesislerini ziyaret edeceği, daha sonra Brezilya'ya dönerek Temmuz 2024'e kadar Palmeiras'da oynamaya devam edeceğini kaydedildi.
ENDRICK'E ÖDENECEK RAKAM
İspanyol basını, Avrupa'daki bazı büyük kulüplerin takibinde olan Endrick ile anlaşan Real Madrid'in transfer bedeli olarak 35 milyon avro garanti, olası başarılara göre de 25 milyon euro ek ödeme yapacağı ileri sürüldü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, var mı 2023? Öğretmen 2023 atama takvimi açıklandı mı? MEB açıklamaları...
- Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak?
- Aile Bakanlığı'ndan çalışmayanlara 2500 TL ödeme! e-Devlet'ten başvuran PTT'den alıyor! Karşılıksız 12 ay boyunca...
- Bakan Nebati ayrıntıları tek tek verecek! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı
- 15 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...
- SİVAS TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sivas 2 bin 706 konut HAK SAHİPLERİ açıklandı mı? KANGAL, MERKEZ, GEMEREK isim listesi
- ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMESİ: 2022 Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?
- Ehliyet affı son durum 2022: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı nedir?
- DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama EKRANI | Sınav yerleri belli oldu mu? 29. Dönem POMEM sınavları ne zaman?
- AÖF VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-2023 AÖF sınav sonuç tarihi AÇIKLANDI mı? Final sınavları ne zaman?
- İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME AKTİFLEŞTİRME: İETT kartı kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? Son tarih ne zaman? Zorunlu mu?