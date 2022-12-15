SON DAKİKA HABERLERİ | Real Madrid Brezilyalı forvet Endrick’i renklerine kattı | İşte ödenecek rakam

2024'E KADAR PALMEIRAS'DA OYNAYACAK

Endrick'in önümüzdeki günlerde Madrid'e gelerek kulüp tesislerini ziyaret edeceği, daha sonra Brezilya'ya dönerek Temmuz 2024'e kadar Palmeiras'da oynamaya devam edeceğini kaydedildi.

ENDRICK'E ÖDENECEK RAKAM

İspanyol basını, Avrupa'daki bazı büyük kulüplerin takibinde olan Endrick ile anlaşan Real Madrid'in transfer bedeli olarak 35 milyon avro garanti, olası başarılara göre de 25 milyon euro ek ödeme yapacağı ileri sürüldü.