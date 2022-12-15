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SON DAKİKA HABERLERİ | Real Madrid Brezilyalı forvet Endrick'i renklerine kattı | İşte ödenecek rakam

SPOR
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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SON DAKİKA HABERLERİ | Real Madrid Brezilyalı forvet Endrick’i renklerine kattı | İşte ödenecek rakam

İspanyol futbol devi Real Madrid, Brezilyalı futbolcu Endrick Felipe de Moreira de Sousa'yı transfer ettiğini açıkladı. Peki, Endrick ne zaman Real Madrid'in kadrosuna katılacak? Endrick'e kaç milyon euro ödeme yapılacak? İşte son dakika spor haberimizin ayrıntıları...

Real Madrid'den yapılan son dakika açıklamasında, şu anda 16 yaşında olan Endrick'in reşit olacağı Temmuz 20024'te transfer edilmesi için Brezilya ekibi La Sociedade Esportiva Palmeiras ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2024'E KADAR PALMEIRAS'DA OYNAYACAK

Endrick'in önümüzdeki günlerde Madrid'e gelerek kulüp tesislerini ziyaret edeceği, daha sonra Brezilya'ya dönerek Temmuz 2024'e kadar Palmeiras'da oynamaya devam edeceğini kaydedildi.

ENDRICK'E ÖDENECEK RAKAM

İspanyol basını, Avrupa'daki bazı büyük kulüplerin takibinde olan Endrick ile anlaşan Real Madrid'in transfer bedeli olarak 35 milyon avro garanti, olası başarılara göre de 25 milyon euro ek ödeme yapacağı ileri sürüldü.

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