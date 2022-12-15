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Arda Güler için anlaşma sağlandı! Rakam belli oldu...

SPOR
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Arda Güler için anlaşma sağlandı! Rakam belli oldu...

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in sonraki satışında yer alan pay konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı. Buna göre sarı lacivertliler 2.5 milyon euro ödeyip bir de Gençlerbirliğine kiralık oyuncu gönderecek. İşte detaylar...

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in bir sonraki satışında yer alan pay hakkıyla ilgili Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını söyledi.

2,5 MİLYON+ KİRALIK OYUNCULAR

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Akdaş, "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon avro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız." diye konuştu.

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