15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ı şoke eden gelişme! Geri çağırabilir

Beşiktaş'ı şoke eden gelişme! Geri çağırabilir

SPOR
Giriş Tarihi: 15.12.2022
ABONE OL
Beşiktaş’ı şoke eden gelişme! Geri çağırabilir

Beşiktaş'ta Wout Weghorts'un geleceği konusunda ortaya flaş bir iddia atıldı. Siyah-beyazlılara, Hollandalı futbolcunun bonservisinin sahibi olduğu Burnley'den kötü haber geldi. İngiliz ekibi oyuncuyu ocak ayında çağırabilir.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst için Hollandalı oyuncunun bonservisinin bulunduğu Burnley'den yeni atak gelebilir. Siyah beyazlılar, Weghorst'u sezon başında kiralamıştı.

Fotomaç'ın haberine göre geçen zaman içinde özellikle Dünya Kupası'nda, Arjantin'e karşı 2 gol birden bulan Weghorst'a dair yeni bir gelişme yaşanması muhtemel gözüküyor.

Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin karşısında attığı 2 golle bir anda yıldızı parlayan Weghorst'un durumu İngiltere bir anda gündem oldu.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst'ün Burnley Teknik Direktörü Kompany'nin istemesi durumunda Ocak ayında İngiltere'ye dönebileceği iddia edildi.

FLW'nin haberinde; Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'ın güvenilmez hale gelmesine neden olan sakatlık sorunları nedeniyle Ocak ayında geri çağırma seçeneği eklendiği belirtildi.

1992 doğumlu olan Hollandalı golcü oyuncu Weghorst, kariyerinde Emmen, AZ Alkmaar, Wolfsburg ve son olarak Burnley formaları giydi.

1,97'lik boyuyla dikkat çeken golcü oyuncu özellikle uzun toplarda ve kafa toplarında etkili vuruşlarıyla biliniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA