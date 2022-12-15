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Anadolu Efes evinde mağlup! Anadolu Efes 78-83 Baskonia (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Anadolu Efes evinde mağlup! Anadolu Efes 78-83 Baskonia MAÇ SONUCU

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes evinde İspanyol temsilcisi Baskonia'yı konuk etti. Maçı 78-83 kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri 6. mağlubiyetini aldı. İşte detaylar...

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