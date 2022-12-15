Dünya Kupası 3.lük maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Fas 3.lük maçı hangi gün oynanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Turnuvada yarı final turunda ise Hırvatistan, Arjantin, Fransa ve Fas yer aldı. Turnuvanın favori ekiplerinden Almanya, Belçika, Uruguay, İspanya, Brezilya gibi ülkeler ise turnuva dışında kaldı. Peki, Dünya Kupası 3.lük maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Fas 3.lük maçı hangi gün oynanacak?