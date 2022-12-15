Dünya Kupası 3.lük maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Fas 3.lük maçı hangi gün oynanacak?
Dünya Kupası 3.lük maçı ne zaman oynanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yarı final turunda Arjantin, Hırvatistan'ı eleyerek adını finale yazdırmayı başardı. Fransa ile Fas ise 14 Aralık Çarşamba günü oynandı. Hırvatistan ile Fas 3.lük karşılaşmasında ter dökecek. Peki, Dünya Kupası 3.lük maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Fas 3.lük maçı hangi gün oynanacak?
Dünya Kupası 3.lük maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Fas 3.lük maçı hangi gün oynanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Turnuvada yarı final turunda ise Hırvatistan, Arjantin, Fransa ve Fas yer aldı. Turnuvanın favori ekiplerinden Almanya, Belçika, Uruguay, İspanya, Brezilya gibi ülkeler ise turnuva dışında kaldı. Peki, Dünya Kupası 3.lük maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Fas 3.lük maçı hangi gün oynanacak?
DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü oyananacak.
TÜRKİYE'DEN DÜNYA KUPASI'NA HANGİ FUTBOLCULAR KATILDI?
BEŞİKTAŞ
Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda) Romain Saiss (Fas), Kevin Nkoudou (Kamerun)
FENERBAHÇE
Enner Valencia (Ekvador) Michy Batshuayi (Belçika)
GALATASARAY
Victor Nelsson (Danimarka), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Fernando Muslera, Lucas Toreira (Uruguay)
TRABZONSPOR
Jens Stryger Larsen (Danimarka), Maxi Gomez (Uruguay)
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