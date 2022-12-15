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7-0'ın faturası Hasan Ali Kaldırım'a kesildi

SPOR
Giriş Tarihi: 15.12.2022
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7-0’ın faturası Hasan Ali Kaldırım’a kesildi

Başakşehir, Dünya Kupası arasına 7-0’lık Galatasaray hezimetiyle girmişti. Teknik direktör Emre Belözoğlu’nun tarihi yenilginin faturasını Hasan Ali Kaldırım'a kestiği ve tecrübeli sol bekin kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

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