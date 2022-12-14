Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak 2022? Dünya Kupası1.lik ve 3.lük maçı ne zaman oynanacak?
Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünya Kupası yarı final maçlarının ardından 3. lük maçı oynanacak. Arjantin'e mağlup olan Hırvatistan'ın rakibi Fransa-Fas mücadelesi sonrasında belli olacak. Peki, Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak 2022? Dünya Kupası1.lik ve 3.lük maçı ne zaman oynanacak?
Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak 2022? Dünya Kupası1.lik ve 3.lük maçı ne zaman oynanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fransa - Fas arasında geçecek yarı final mücadelesinden sonra oynanacak olan Dünya Kupası 3.lük maçı hangi iki takım arasından oynanacak merak konusu. Peki, Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak 2022? Dünya Kupası1.lik ve 3.lük maçı ne zaman oynanacak?
DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası üçüncülük maçı 17 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak. 3.lük maçı, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.
Dünya Kupası üçüncülük maçı oynayacak takımlardan ilk belli oldu. Arjantin'e yarı final maçında 3-0 mağlup olan Hırvatistan 17 Aralık Cumartesi günü Fransa - Fas yarı final maçında mağlup olan takım ile üçüncülük maçına çıkacak.
DÜNYA KUPASI YARI FİNALİSTLERİ KİMLERDİ?
Dünya Kupası yarı finalistleri ve müsabaka programı şu şekildedir:
Arjantin - Hırvatistan | 13 Aralık 2022 | 22.00 / Arjantin finale yükseldi. Hırvatistan 3.lük maçı oynayacak.
Fransa - Fas | 14 Aralık 2022 | 22.00
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