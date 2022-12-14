Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak 2022? Dünya Kupası1.lik ve 3.lük maçı ne zaman oynanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fransa - Fas arasında geçecek yarı final mücadelesinden sonra oynanacak olan Dünya Kupası 3.lük maçı hangi iki takım arasından oynanacak merak konusu. Peki, Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak 2022? Dünya Kupası1.lik ve 3.lük maçı ne zaman oynanacak?