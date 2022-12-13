Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Lazio maçı nereden canlı yayınlanacak? Şifresiz...
Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arası nedeniyle Lazio ile bu akşam hazırlık maçına çıkacak. Dünya Kupası finalinin yaklaşması ve ligin başlamasına az bir zaman kala Galatasaray form tutmak için hazırlık maçları düzenliyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Lazio maçı nereden canlı yayınlanacak? Şifresiz...
Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Lazio maçı nereden canlı yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'e verilen ara dönem sonrasında hazırlık maçlarına devam eden Galatasaray, İtalyan temsilcisi Lazio ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Lazio maçı nereden canlı yayınlanacak? Şifresiz...
GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lige verilen ara sonrasında Galatasaray bu akşam Lazio ile hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray'ın, Lazio ile oynayacağı hazırlık mücadelesi 13 Aralık 2022 Salı günü yapılacak. Müsabaka TSİ saat 18.00'de başlayacak.
Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ÖNCE LAZİO SONRA TOULOUSE
Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Lazio'nun ardından Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile hazırlık maçına çıkacak.
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- Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Lazio maçı nereden canlı yayınlanacak? Şifresiz...
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