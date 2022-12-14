Katar 2022'deki yarı final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Fransa ile turnuvada "peri masalı"na imza atan Fas, finale yükselmek için mücadele edecek. Al Bayt Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Fransa - Fas mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Fransa Fas yarı final maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...

FRANSA - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Fas maçı 14 Aralık Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Al Bayt Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bu müsabaka, Fransa ile Fas'ın Dünya Kupası'ndaki ilk buluşması olacak.