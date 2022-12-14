Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Fransa Fas yarı final maçı hangi kanalda?
Dünya Kupası'nda ikinci finalistin belli olacağı Fransa - Fas mücadelesi için geri sayım başladı. 36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin, Hırvatistan'ı eleyerek finale yükseldi. Arjantin'in finalde rakibinin belli olacağı Fransa - Fas karşılaşmasının detayları merak ediliyor. Peki, Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Fransa Fas yarı final maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Katar 2022'deki yarı final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Fransa ile turnuvada "peri masalı"na imza atan Fas, finale yükselmek için mücadele edecek. Al Bayt Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Fransa - Fas mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Fransa Fas yarı final maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
FRANSA - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa Fas maçı 14 Aralık Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Al Bayt Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bu müsabaka, Fransa ile Fas'ın Dünya Kupası'ndaki ilk buluşması olacak.
FRANSA UNVANINI KORUMAK, FAS TARİHE GEÇMEK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa ile turnuvada tarih yazan Fas, yarı final maçında bugün karşı karşıya gelecek.
İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşılaşacak. Bu turu geçen takım, Arjantin ile pazar günü final maçına çıkacak.
Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.
Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında rakiplerine geçit vermeyen Fas, turnuvanın elemeleri ve Dünya Kupası'nda 13 maçtır yenilmiyor.
"ATLAS ASLANLARI" FİNAL HESAPLARI YAPIYOR
Elemelerde ve turnuvada oynadığı son 13 müsabakada mağlup olmayan Fas, "peri masalı"na imza attığı turnuvada final oynamanın hayalini kuruyor.
Afrika temsilcisi, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki yolculuğunda Belçika, İspanya ve Portekiz gibi yıldız oyuncuları kadrosunda bulunduran güçlü ekipleri mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Katar 2022'de oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başaran Fas, oynadığı futbolla ve teknik direktör Walid Regragui'nin uyguladığı taktikle sporseverlerin beğenisini kazandı.
Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdıran ilk Afrika temsilcisi olarak tarihe geçen "Atlas Aslanları", bu turnuvada 2 şampiyonluğu bulunan Fransa'ya üstünlük kurarak adını finale yazdırmaya çalışacak.
Fas'ta kırmızı kart cezalısı Walid Cheddira, Fransa karşısında takımdaki yerini alamayacak.
FRANSA, 6 YARI FİNALİN ÜÇÜNÜ KAZANDI
Son şampiyon Fransa, Dünya Kupası'nın yarı final aşamasında 7. kez sahne alacak.
"Horozlar" yarı finalde oynadığı ilk 3 maçta (1958, 1982, 1986) rakiplerine mağlup olurken, son 3 karşılaşmada (1998, 2006, 2018) ise sahadan galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Fransa, 1998 ve 2018'de Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.
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