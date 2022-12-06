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Galatasaray Cristiano Ronaldo'yu ikna edebilir! Eski Başkan Adnan Polat'tan flaş Ronaldo açıklaması

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Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Galatasaray Cristiano Ronaldo’yu ikna edebilir! Eski Başkan Adnan Polat’tan flaş Ronaldo açıklaması

Galatasaray'ın gündemine gelen Crsitiano Ronaldo için sarı kırmızılıların eski başkanı Adnan Polat'tan flaş bir açıklama geldi. Polat Ronaldo'nun olası transferine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a transferine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

RONALDO'NUN OLMASINI ÇOK İSTERİM

Adnan Polat, özellikle sosyal medyada Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan haberlere de değinerek, "Ronaldo'nun Galatasaray'a gelmesini tabi isterim. Renk olur, çok faydalı olur. Ama ben olsam alırdım demedim. Olmasını isterim" dedi.

GALATASARAY RONALDO'YU İKNA EDEBİLİR

Polat "Ronaldo'yu parayla getiremezsin. İkna etmen gerekir. Erden Timur bence transferleri iyi yapıyor. Ronaldo'yu da ikna edebilir" diye konuştu.

GALATASARAY TEMASA GEÇMİŞTİ

Galatasaray Spor Kulübü'nün son olarak Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo ile temasa geçtiği öğrenildi.

"COME TO GALATASARAY" YORUMUNU BEĞENMİŞTİ

Galatasaraylı bir taraftarın "Come To Galatasaray" yorumunu beğenen Cristiano Ronaldo'nun bu hereketi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar büyük heyecan yaşadı. Ronaldo'nun yorumu beğenmesi kısa sürede büyük beğeni toplarken, sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Galatasaraylı taraftarlar ise bu beğeni sonrası "Elbet bir gün" yorumlarında bulundu.

Galatasaray’dan Ronaldo açıklaması

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