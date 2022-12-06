Galatasaray Cristiano Ronaldo’yu ikna edebilir! Eski Başkan Adnan Polat’tan flaş Ronaldo açıklaması

RONALDO'NUN OLMASINI ÇOK İSTERİM

Adnan Polat, özellikle sosyal medyada Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan haberlere de değinerek, "Ronaldo'nun Galatasaray'a gelmesini tabi isterim. Renk olur, çok faydalı olur. Ama ben olsam alırdım demedim. Olmasını isterim" dedi.