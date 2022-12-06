Galatasaray Cristiano Ronaldo'yu ikna edebilir! Eski Başkan Adnan Polat'tan flaş Ronaldo açıklaması
Galatasaray'ın gündemine gelen Crsitiano Ronaldo için sarı kırmızılıların eski başkanı Adnan Polat'tan flaş bir açıklama geldi. Polat Ronaldo'nun olası transferine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a transferine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
RONALDO'NUN OLMASINI ÇOK İSTERİM
Adnan Polat, özellikle sosyal medyada Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan haberlere de değinerek, "Ronaldo'nun Galatasaray'a gelmesini tabi isterim. Renk olur, çok faydalı olur. Ama ben olsam alırdım demedim. Olmasını isterim" dedi.
GALATASARAY RONALDO'YU İKNA EDEBİLİR
Polat "Ronaldo'yu parayla getiremezsin. İkna etmen gerekir. Erden Timur bence transferleri iyi yapıyor. Ronaldo'yu da ikna edebilir" diye konuştu.
GALATASARAY TEMASA GEÇMİŞTİ
Galatasaray Spor Kulübü'nün son olarak Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo ile temasa geçtiği öğrenildi.
"COME TO GALATASARAY" YORUMUNU BEĞENMİŞTİ
Galatasaraylı bir taraftarın "Come To Galatasaray" yorumunu beğenen Cristiano Ronaldo'nun bu hereketi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar büyük heyecan yaşadı. Ronaldo'nun yorumu beğenmesi kısa sürede büyük beğeni toplarken, sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı.
Galatasaraylı taraftarlar ise bu beğeni sonrası "Elbet bir gün" yorumlarında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklandı mı?
- ALES 3 sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? ALES 3 sonuç tarihi açıklandı mı?
- Şehit Mehmet Duman kimdir? Şehit Binbaşı Mehmet Duman kaç yaşında, nereli?
- SÜRÜCÜLER DİKKAT! Ehliyet yenilemek için gerekli evraklar nelerdir? 2022 ehliyet yenileme nasıl, nereden yapılır? Eğer yapmazsanız...
- Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 6 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...
- 2023 yılında bekarlara müjde! Düğün dernek kurmaya hazırlanan burçlar belli oldu! Hazırlıklara erkenden başlayın!
- TOKİ son dakika açıkladı! Yeni kura çekimi takvimi netleşti! 8-11 Aralık tarihleri arasında... Kayseri, Sinop, Kastamonu...
- Sağlık Bakanlığı promosyon miktarları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar?
- İhtiyacı olana 1.150 TL'ye kadar ödeniyor! İl il başvurular resmen başladı! PTT üzerinden anında alabilirsiniz! İstanbul, Ankara, İzmir...
- Europower halka arz ne zaman yapılacak? Europower halka arz hisse kodu açıklandı mı, belli oldu mu?
- e-Devlet'ten başvurana 2.500 TL'ye varan yardım! Faturasıyla PTT'ye giden HERKESE veriliyor! Bakanlık duyurdu...
- Yalı Çapkını'nda ayrılan ayrılana...ÇUKUR dizisinden kopup gelmişti! Yeni rotası belli oldu!