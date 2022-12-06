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Gaziantep FK'de Sagal şoku!

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Giriş Tarihi: 06.12.2022
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Gaziantep FK’de Sagal şoku!

Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 golle oynayan Sagal, sakatlandı. Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun sol ayak bileğindeki bağlarda 2. derece yırtık tespit edildiği belirtildi.

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