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Galatasaray Yunus Akgün ile imzalıyor! Anlaşma sağlandı imzalar yarın

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Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Galatasaray Yunus Akgün ile imzalıyor! Anlaşma sağlandı imzalar yarın

Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. Maaşında da iyileştirme yapılan oyuncu yarın sarı kırmızılılarla resmi imzaları atacak. İşte detaylar...

Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı yönetim, maaşında iyileştirme yaptığı milli oyuncu ile yarın resmi imzaları atacak.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam eden Galatasaray, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün'ün maaşında iyileştirme yaparak milli oyuncu ile anlaşma sağladı. Öte yandan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile de sözleşme uzatılması konusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.


22 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon 10'u Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı.

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