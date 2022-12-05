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Premier Lig ekibi kamp için Türkiye'ye geldi! Futbol tarihinde bir ilk...

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Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Premier Lig ekibi kamp için Türkiye’ye geldi! Futbol tarihinde bir ilk...

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara nedeniyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace hazırlıklarını tamamlamak için Antalya'ya geldi. Bu olayla birlikte ilk kez bir Premier Lig ekibi Türkiye’de hazırlık kampı geçirecek. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek. Akşam saatlerinde Antalya'ya gelen İngiliz ekibi, hazırlıklarına 12 Aralık'a kadar burada devam edecek.

Öte yandan Crystal Palace'ın kamp çalışmaları için Antalya'yı tercih etmesiyle, ilk kez bir Premier Lig ekibi Türkiye'de hazırlık kampı geçirecek.

4-12 Aralık tarihleri arasında kamp yapacak Crystal Palace, Winter Football Series kapsamında 7 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor, 11 Aralık Pazar günü ise Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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