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Mbappe çok rahat çok profesyonel! Turu adeta tek başına Fransa'ya getirdi! Polonya evine geri döndü

Dünya Kupası'nın son sahibi Fransa, unvanını korumak istediği Katar'daki turnuvada Polonya ile karşılaştı. Mbappe'nin adeta şov yaptığı maçta Horozlar, karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Fransa çeyrek finale adını yazdırırken İngiltere ve Senegal arasında oynanacak olan maçın galibi ile üst turda eşleşecek. İşte o maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 04.12.2022 20:09 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 20:13
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Mbappe çok rahat çok profesyonel! Turu adeta tek başına Fransa’ya getirdi! Polonya evine geri döndü

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'nda Fransa, Polonya'yı Giroud ve Mbappe'nin golleriyle 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Mbappe çok rahat çok profesyonel! Turu adeta tek başına Fransa’ya getirdi! Polonya evine geri döndü

2022 Dünya Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı sürüyor. D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Fransa, C Grubu ikincisi Polonya ile Al Thumama Stadyumu'nda karşılaşırken, mücadelede Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela düdük çaldı.

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Mbappe çok rahat çok profesyonel! Turu adeta tek başına Fransa’ya getirdi! Polonya evine geri döndü

Fransızlar maça etkili başlarken, kalesinde de pozisyonlar verdi. 43. dakikada Mbappe'nin pasıyla ceza sahasına giren Oliver Giroud, topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

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Mbappe çok rahat çok profesyonel! Turu adeta tek başına Fransa’ya getirdi! Polonya evine geri döndü

74. dakikada hızlı gelişen Fransa atağında sol çaprazda topla buluşan Mbappe, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

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Mbappe çok rahat çok profesyonel! Turu adeta tek başına Fransa’ya getirdi! Polonya evine geri döndü

Yıldız forvet bu kez 90+1. dakikada sahneye çıktı. Mbappe, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta filelere havalandırarak skoru 3-0'a taşıdı.