Mbappe çok rahat çok profesyonel! Turu adeta tek başına Fransa'ya getirdi! Polonya evine geri döndü

Dünya Kupası'nın son sahibi Fransa, unvanını korumak istediği Katar'daki turnuvada Polonya ile karşılaştı. Mbappe'nin adeta şov yaptığı maçta Horozlar, karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Fransa çeyrek finale adını yazdırırken İngiltere ve Senegal arasında oynanacak olan maçın galibi ile üst turda eşleşecek. İşte o maçtan kareler...