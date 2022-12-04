04 Aralık 2022, Pazar
Mbappe çok rahat çok profesyonel! Turu adeta tek başına Fransa'ya getirdi! Polonya evine geri döndü
Dünya Kupası'nın son sahibi Fransa, unvanını korumak istediği Katar'daki turnuvada Polonya ile karşılaştı. Mbappe'nin adeta şov yaptığı maçta Horozlar, karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Fransa çeyrek finale adını yazdırırken İngiltere ve Senegal arasında oynanacak olan maçın galibi ile üst turda eşleşecek. İşte o maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 04.12.2022 20:09 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 20:13
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23