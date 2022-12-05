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Messi adım adım hayaline kavuşuyor

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Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Messi adım adım hayaline kavuşuyor

Arjantin, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı ve Avustralya'yı yenerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Maçın adamı seçilen Lionel Messi ise en büyük hayali olan ülkesine Dünya Kupası'nı kazandırmak için tam gaz yoluna devam ediyor.

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