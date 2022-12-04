İngiltere - Senegal CANLI ANLATIM | İngiltere - Senegal maçı saat kaçta hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.
Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve TRT 1 saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonundan hakem Ivan Barton yönetecek.
B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.
Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.
DÜNYA KUPASI'NDA İLK RANDEVU
İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.
TURU GEÇENİN RAKİBİ FRANSA
Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Polonya'yı 3-1 ile geçen Fransa ile mücadele edecek.
İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Saka, Kane, Foden.
Senegal: Mendy, Sabaly, Diallo, Koulibaly, Jakobs, Ciss, Mendy, Diatta, NDiaye, Dia, Sarr.
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