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İngiltere - Senegal CANLI ANLATIM | İngiltere - Senegal maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 04.12.2022
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İngiltere - Senegal CANLI ANLATIM | İngiltere - Senegal maçı saat kaçta hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve TRT 1 saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonundan hakem Ivan Barton yönetecek.

B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.

Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.

DÜNYA KUPASI'NDA İLK RANDEVU

İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

TURU GEÇENİN RAKİBİ FRANSA

Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Polonya'yı 3-1 ile geçen Fransa ile mücadele edecek.

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Saka, Kane, Foden.

Senegal: Mendy, Sabaly, Diallo, Koulibaly, Jakobs, Ciss, Mendy, Diatta, NDiaye, Dia, Sarr.

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