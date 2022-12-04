Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un sözlerine yanıt geldi: "1996, 2004, 2005 ve 2011'i unutmadık"

TRANSFER KONUSU

Bordo-mavili kulübün başkanı, ara transferde takıma katkı yapılıp yapılmayacağı konusundaki bir soruya, "Transferle alakalı pek çok şey yazılıp çiziliyor ama ara transfer dönemi için herhangi bir girişimimiz yok. Bunu net olarak ifade edebilirim. Ancak kadrodan ayrılan oyuncular olursa, ihtiyaç duyulduğu takdirde, ayrılan oyuncuların yerine takviye yapılabilir ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil." şeklinde konuştu.

Ligde oynadıkları 13 haftanın değerlendirmesiyle ilgili olarak Ağaoğlu, sezona iyi başlayamadıklarını, bunun farklı nedenlerinin olduğunu anlattı.

Ağaoğlu, Avrupa Milletler Kupası dolayısıyla Slovenya'da ilk kamp dönemini 11 milli futbolcularından yoksun gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Transferlerimizin de önemli bir bölümü 2. kamp döneminin ortasına ya da ancak sonuna yetiştiği için burada bir uyum sorunu yaşandığı gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Transferler daha erken yapılamaz mıydı? Şüphesiz ki yapılabilirdi ancak bu kalibredeki oyuncuları transferin açıldığı haftalarda hem kendilerinin hem kulüplerinin talep etmiş oldukları maliyetlerle kadromuza katmamız mümkün değildi. Dorukhan, Visca, Peres, Serkan Asan gibi oyuncularımızın uzun süreli sakatlıkları oldu. Buna zaman zaman başka sakatlıklar da eklendi. Süper Kupa maçıyla başlayan ve Avrupa kupalarıyla birlikte çok alışık olmadığımız, yoğun bir süreç geçirdik."

"YARIŞIN İÇİNDEYİZ"

Dünya Kupası maçları nedeniyle ilk kez liglere kasım ayında büyük bir ara verildiğini dile getiren Ağaoğlu, "Dünya futbolu ilk kez böyle bir uygulama ile karşılaşıyor. Daha liglerin 14. haftası oynanırken Dünya Kupası nedeniyle verilen 45 günlük aranın takımlar ve oyuncular üzerinde nasıl bir etki yaratacağını, ligler başladıktan sonra göreceğiz. Ancak şu anda verimli bir kamp dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Ligler yeniden başladığı zaman, yarışın yeniden başlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullundı.

Ağaoğlu, oynadıkları 13 haftada yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen yarış içinde yer aldıklarını belirterek, "Zirve ile aramızda fazla bir puan farkının olmaması, Trabzonspor'u yarışın içerisinde gösteriyor. Şampiyonlukta en az diğer rakiplerimiz kadar söz sahibiyiz." diyerek sözlerini tamamladı.