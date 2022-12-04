Icardi ne zaman iyileşecek? Icardi Fenerbahçe maçına yetişecek mi? Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 1-0 kaybedeilen Rayo Vallecano maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Buruk, sakatlıkları bulunan Icardi ve Oliviera'nın son durumuna ilişkin de konuştu. Peki Icardi ne zaman iyileşecek? İşte detaylar...
Hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
ÖNEMLİ OLAN OYNAMAKTI
Oynamayan oyuncuları için çok faydalı olacağını düşünüyordum. Bugün bunu gördük. Son maçtan 10 tane değişik oyuncu vardı. Önemli olan hazırlık maçı oynamaktı. Yoğun antrenmanlar yaptık. Bu maç kondisyonunu oyunculara vermek önemliydi
OLIVIERA VE ICARDI
Sergio Oliveira ve ICARDİ'nin sakatlıkları bizi üzdü. Dönüşleri 3-4 haftayı bulacak gibi görünüyor. Oyuncunun adale yapısına göre, iyileşme sürecine göre değişebilir. Daha az da, çok da olabilir. Sürece bağlı. Midtsjö hastalandı, bugün oynamadı. Eksiklerimiz var. Mathias daha önce sakatlandı. Hamza'nın sakatlığı vardı, birçok eksiğimiz var. Dünya Kupası'ndan elenenler gelecek, onları adapte etmek bizim için önemli olacak.
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