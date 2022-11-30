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Trabzonspor TikTok'ta | Marek Hamsik böyle tanıttı

SPOR
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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Trabzonspor TikTok’ta | Marek Hamsik böyle tanıttı

Türkiye'nin köklü kulübü Trabzonspor, sosyal medyanın yükselen trendi olan TikTok'a ilk adımını attı. Bordo-mavililer bu duyuruyu Marek Hamsik ile yaptı.

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