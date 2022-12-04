Galatasaray’da yerli sol bek hamlesi! Karagümrük’ten ayrılan Caner Erkin iddiası! Sosyal medyada gündem oldu

GALATASARAY İDDİASI

Caner Erkin'in adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un performansından memnun kalmadığı Patrick van Aanholt'un yerine düşünülen Caner Erkin için şu an resmi bir girişim yapılmadı. Taraftarların bazıları Caner'i isterken, bazıları da bu transfere karşı çıkıyor.