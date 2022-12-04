Galatasaray'da yerli sol bek hamlesi! Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin iddiası! Sosyal medyada gündem oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı. 1,5 sezon Karagümrük forması giyen Caner Erkin için ayrılık sonrası özellikle sosyal medyada Galatasaray iddiaları gündeme geldi. Aanholt ve Kazımcan'ın performansından memnun olmayan Okan Buruk'un Caner Erkin'i sol bek için düşünebileceği iddia edildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile yollar ayrıldı.
KARAGÜMRÜK'TEN RESMİ AÇIKLAMA
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
1,5 SEZON FORMA GİYDİ
Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu, VavaCars Fatih Karagümrük'te geçirdiği 1,5 yılda 43 resmi maçta görev yaptı.
GALATASARAY İDDİASI
Caner Erkin'in adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un performansından memnun kalmadığı Patrick van Aanholt'un yerine düşünülen Caner Erkin için şu an resmi bir girişim yapılmadı. Taraftarların bazıları Caner'i isterken, bazıları da bu transfere karşı çıkıyor.
CANER ERKİN KİMDİR?
Caner Erkin 4 Ekim 1988 tarihinde Balıkesir'de doğdu. 32 yaşındaki sol bek Manisaspor altyapısında futbola başladı. Manisaspor'da 2004 yılında A Takım'a yükselen yıldız futbolcu, kariyerinde önemli takımlarda forma giydi. Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük'te top koşturan Caner Erkin, Avrupa'da ise CSKA Moskova ve Inter'de oynadı.
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