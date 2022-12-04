04 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Hakemin parmağı kırıldı: Maçı bandajla yönetti

Hakemin parmağı kırıldı: Maçı bandajla yönetti

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
ABONE OL
Hakemin parmağı kırıldı: Maçı bandajla yönetti

Bursa'da Süper Amatör Lig B Gurubu’nda Osmaniyespor-Tütünspor maçını yönettiği sırada top çarpması sonucu parmağı kırılan orta hakem Gürkan Doğan’ın eli sargıya alındı. Doğan, yaklaşık 10 dakika maçı kolundaki sargıyla yönetti.

İnegöl'de oynanan Süper Amatör Lig B Gurubu'nda Osmaniyespor-Tütünspor maçının 86'ncı dakikasında bir oyuncu tarafından vurulan top, orta hakem Gürkan Doğan'ın sol eline isabet etti.

İLK MÜDAHALE SAĞLIK EKİBİNDEN

Doğan'a ilk müdahaleyi saha kenarında görevli sağlık personeli yaptı.

KALAN 10 DAKİKAYI SARGIYLA TAMAMLADI

Sol el parmağında kırık oluşan Gürkan Doğan, maçta 4'üncü hakem olmaması nedeniyle karşılaşmanın kalan 10 dakikasını eli sargılı şekilde yönetti.

Bandajla maçı yöneten Doğan'a taraftarlardan da moral tezahüratları yapılırken, maç Osmaniyespor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Fransız hakem Johan Hamel hayatını kaybetti FRANSIZ HAKEM JOHAN HAMEL HAYATINI KAYBETTİ
Hakem Cüneyt Çakır kariyerini noktaladı HAKEM CÜNEYT ÇAKIR KARİYERİNİ NOKTALADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA