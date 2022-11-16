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Son dakika | Fransız hakem Johan Hamel hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Son dakika | Fransız hakem Johan Hamel hayatını kaybetti

Fransa'da son olarak Lille ile Rennes arasındaki maçı yöneten 42 yaşındaki hakem Johan Hamel antrenman yaparken felç geçirdi ve hayatını kaybetti. Hamel, Ligue1’de bu sezon 8 karşılaşma yönetmişti.

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