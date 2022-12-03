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Dünya Kupası'nda grup aşaması tamam! İşte son 16 eşleşmeleri

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Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Dünya Kupası’nda grup aşaması tamam! İşte son 16 eşleşmeleri

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 aralık tarihlerinde son 16 turu mücadeleleri oynanacak.

Dünya Kupası'nda final 18 Aralık Pazar günü, 17 Aralık Cumartesi günü ise üçüncülük karşılaşması yapılacak.



2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu şöyle:

3 ARALIK

Hollanda – ABD

Arjantin – Avustralya

4 ARALIK

FransaPolonya

İngiltere – Senegal

5 ARALIK

Japonya – Hırvatistan

Brezilya – Güney Kore

6 ARALIK

Fas – İspanya

Portekiz - İsviçre

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